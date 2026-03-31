Basket serie B Interregionale Stosa centra l’obiettivo | accesso matematico ai playoff

Nel campionato di basket serie B interregionale, la squadra locale ha ottenuto matematicamente l’ingresso ai playoff dopo aver vinto con un risultato netto contro la squadra di Arezzo. La partita si è svolta in casa, e il risultato ha confermato il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. La vittoria dell’incontro è stata annunciata il giorno successivo alla partita.

Il giorno dopo il netto successo casalingo contro Arezzo, Stosa festeggia l’accesso matematico ai play-off. Grazie ai 2 punti conquistati contro la formazione amaranto la compagine di coach Evangelisti ha staccato ufficialmente il pass per la partecipazione alla post season grazie anche alla contemporanea sconfitta di San Miniato che ha consentito ai rossoblù di portarsi a +8 sul nono posto e con i pisani che devono ancora osservare il turno di riposo. A quattro giornate dalla fine della regular season, la Virtus ha raggiunto il proprio obiettivo stagionale, ma i ragazzi di piazzetta Don Peruzzi non vogliono fermarsi: cercheranno di ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Stosa centra l’obiettivo: accesso matematico ai playoff Articoli correlati Basket Serie B Interregionale. La Stosa piega il Don Bosco Crocetta. Una grande prestazione coraleCROCETTA 72 STOSA 84 CROCETTA: Coti, Zelati 5, Andreutti, Randazzo 4, Perez 16, Hida 7, Berrino, Minnucci 15, Ingrosso ne, Rosso 2, Percoco 4, Cian... Basket serie B Interregionale. Stosa Virtus, il tecnico Evangelisti: "A Torino gara tosta, ora sfida con Cecina»La Stosa ha inaugurato il girone di ritorno di serie B interregionale con una bella vittoria a Torino sul parquet del Don Bosco Crocetta. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Basket Serie B, la Viola cade a Messina. Vincono Matera e Ragusa. Classifica e risultati; Serie B Interregionale, l'ottimo avvio per il Gulliver non basta: il Derthona cede a Pavia nella ripresa; Serie B interregionale, Gardone si arrende 69-55 contro Trieste; Basket, Serie B Interregionale: Gualdo cerca il tris contro Termoli. Valdiceppo riceve Recanati. Basket serie B. Etrusca parte bene poi si smarrisceNuova sconfitta per l’Etrusca Basket San Miniato, caduta nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale contro ... sport.quotidiano.net BASKET SERIE A GUERRI NAPOLI AMARA SCONFITTA A CREMONA. AZZURRI RIMONTATI E SCONFITTI NEL QUARTO TEMPO. COACH MAGRO: "SCONFITTA CHE BRUCIA." MALE I NUOVI INNESTI VANOLI CREMONA - NAPOLI BASKET= - facebook.com facebook BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, 27^ GIORNATA: CAPOLISTA VIRTUS MATERA CINICA E SPIETATA, SVINCOLATI MILAZZO SI ARRENDE AL PALASASSI: 88-72. TABELLINO, FOTO, COMMENTO COACH MIRIELLO x.com