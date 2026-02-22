Basket serie A2 | Wegreenit Urania Milano-BiEmme Service Libertas Livorno in diretta Live

La Bi. Emme Service Livorno affronta oggi l’Urania Milano, dopo aver perso a Cento, a causa di una difesa che non ha retto nel finale. La squadra toscana cerca di recuperare punti in classifica, puntando su una buona prestazione offensiva. Il match si gioca al Palalido alle 18 e rappresenta un’occasione per Livorno di invertire il trend negativo. La partita si annuncia combattuta e ricca di emozioni.

Seconda trasferta consecutiva per la Bi. Emme Service Libertas Livorno che dopo la sconfitta sul campo di Cento, proverà a espugnare il Palalido, casa dell’Urania Milano (palla a due oggi, domenica 22 febbraio, alle 18). L’impresa non è facile, perché la squadra di Cardani è reduce da quattro vittorie consecutive e non è neanche lontana parente di quella vista il 29 ottobre scorso al ‘Modigliani Forum’ e sommersa sotto una valanga di canestri (98-60). Quel giorno alla Wegreenit mancava il fosforo del play Andrea Amato – adesso recuperato ed in grande condizione – e di fatto giocò senza Alessandro Gentile, espulso dopo uno scontro con Filoni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

