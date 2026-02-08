Il Cmc affronta oggi una trasferta difficile a Calcinaia. La squadra vuole allontanarsi dalla zona playout e cerca una vittoria importante nella quarta giornata di ritorno della Divisione regionale 1. La partita inizia alle 18,30 e i giocatori sono determinati a fare bene sul campo avversario.

Trasferta molto impegnativa per il Cmc che questo pomeriggio (ore 18,30) scende sul parquet di Calcinaia per la quarta giornata di ritorno della Divisione regionale 1 di basket. I biancocelesti sono a caccia di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa in cui sono scivolati dopo le tante sconfitte (al momento sono 12) che stanno caratterizzando questo campionato. La squadra di coach Michele Bertieri (vice Luca Rigano ) è reduce da due insuccessi consecutivi (Donoratico e Libertas Lucca) entrambi contro due formazioni da playoff, ma anche gli avversari di oggi occupano un posto nella attuale griglia promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, nella divisione regionale 1. CmC, trasferta impegnativa contro il Calcinaia. L’obiettivo è allontanarsi dalla zona playout

Approfondimenti su Calcinaia Basket

Il CmC torna alla vittoria nella Divisione regionale 1, interrompendo una serie negativa di quattro turni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Calcinaia Basket

Argomenti discussi: Basket Nella Divisione regionale 3. Massa inarrestabile. Gara a senso unico col Castelfranco; Divisione Regionale 1: la Gieffe SBA sconfitta in trasferta dal Barracuda Basket Torino; Basket Divisione regionale 3 maschile I, 11° giornata andata – 27 gennaio / 1 Febbraio 2026; Basket Divisione Regionale 1, il CUS Cagliari batte Sinnai e allunga la striscia di vittorie senza sconfitta.

Basket, Nella divisione regionale 1. CmC e Legends in caduta libera. Castelfranco incalza a 2 lunghezzeCastelfranco vince il derby di bassa classifica, Legends e Cmc perdono. E adesso i pisani sono solo 4 punti ... msn.com

Basket, Divisione Regionale 1: blitz di Coccaglio e OrzinuoviSarezzo espugna il parquet di Dalmine, la Virtus Desenzano cade in casa con la capolista Soresina. La Verolese, invece, largheggia nel derby col Chiari ... giornaledibrescia.it

Divisione Regionale 2 #Vivisport #Domenica 8 #febbraio alle 18:30 torna il #basket al #PalaPasolini! Dopo un #Gennaio vittorioso, la #ItelyumLandriano vuole trovare continuità e scalare la classifica. Sul #parquet ci attende un avversario ostico, ma facebook