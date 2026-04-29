Basket il Surne Bilbao batte nettamente il PAOK Salonicco e si aggiudica la FIBA Europe Cup ribaltando la differenza canestri

Il Surne Bilbao ha vinto la FIBA Europe Cup 2026 battendo il PAOK Salonicco con un punteggio che ha permesso di ribaltare la differenza canestri. La finale si è tenuta in una partita molto combattuta, con la squadra iberica che è riuscita a conquistare il titolo dopo aver dominato l'incontro. La gara si è conclusa con un risultato che ha consegnato il trofeo a Bilbao.

Il Surne Bilbao si aggiudica la FIBA Europ Cup 2026! La squadra iberica piega nella finale di ritorno i greci del PAOK Salonicco per 89-74, ribaltando il -6 dell’andata ( 79-73 ) grazie all’allungo decisivo nel terzo quarto dove i padroni di casa hanno fatto il vuoto mentre gli ellenici non sono più riusciti ad impensierire gli avversari nonostante la vittoria del match di una settimana fa. 19 punti di Margin Domantas e 16 di Darrun Hilliard decisivi, con 14 punti equamente divisi tra Petrasek e Pantzar – 19 punti di Breein Tyree ultimo ad arrendersi per gli ospiti. Uscita dai blocchi perfetta del PAOK (2-7), con Luke Petrasek che dall’arco tiene il Surne in scia (9-11).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, il Surne Bilbao batte nettamente il PAOK Salonicco e si aggiudica la FIBA Europe Cup ribaltando la differenza canestri Notizie correlate Basket, la Dinamo Sassari saluta la FIBA Europe Cup con una vittoriaLa Dinamo Sassari si congeda dalla FIBA Europe Cup con una vittoria in trasferta sul campo di Saragozza. Leggi anche: Basket, Reggio Emilia sconfitta in casa dell’Oradea in FIBA Europe Cup Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Liga Endesa, Jornada 28: Real batte Valencia e ipoteca il primo posto; Il Barça sbanca il Buesa e sorpassa il Baskonia. Madrid passa a Valencia; Il draft NBA 2026 ha il minor numero di giocatori ingaggiati dal 2003, solo 11 provengono da squadre europee; Liga Endesa, Jornada 27: Crisi Malaga, brilla Murcia. Barca e Baskonia KO. Basket, il Surne Bilbao batte nettamente il PAOK Salonicco e si aggiudica la FIBA Europe Cup ribaltando la differenza canestriIl Surne Bilbao si aggiudica la FIBA Europ Cup 2026! La squadra iberica piega nella finale di ritorno i greci del PAOK Salonicco per 89-74, ribaltando il ... oasport.it