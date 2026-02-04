Questa sera, Reggio Emilia perde in trasferta contro l’Oradea con un punteggio di 81-77. È la prima sconfitta della squadra di coach Priftis nella seconda fase di FIBA Europe Cup. La partita è stata combattuta fino alla fine, ma alla fine ha prevalso la forza degli avversari romeni.

Prima sconfitta nella seconda fase di FIBA Europe Cup per la Reggio Emilia. La squadra di coach Priftis cade in Romania sul campo della CSM Oradea con il punteggio di 81-77. Un ko che non pregiudica assolutamente il cammino europeo di Reggio Emilia, visto che era già qualificata, ma adesso per chiudere il girone al primo posto sarà decisiva la sfida della prossima settimana a Sarajevo. Non sono bastati a Reggio Emilia i 19 punti di Troy Caupain, che è stato il miglior marcatore. In doppia cifra hanno chiuso anche Jaylen Barford (18) e Bryson Williams (14). In casa Oradea ci sono 19 punti di Emmanuel Nzekwesi e 13 di Thomas Bropleh. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Reggio Emilia sconfitta in casa dell’Oradea in FIBA Europe Cup

