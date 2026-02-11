Basket la Dinamo Sassari saluta la FIBA Europe Cup con una vittoria

La Dinamo Sassari chiude la sua avventura in FIBA Europe Cup con una vittoria in trasferta a Saragozza. La squadra ha dominato l’incontro e ha lasciato il torneo con un risultato positivo.

La Dinamo Sassari si congeda dalla FIBA Europe Cup con una vittoria in trasferta sul campo di Saragozza. Un successo per 69-68, che non cambia il cammino europeo della squadra di coach Mrisc, che proprio come la formazione spagnola era già stata eliminata, mancando l’accesso ai quarti di finale. Il miglior marcatore di Sassari è Rashawn Thomas, che mette a referto 14 punti in appena dodici minuti di gioco. Purtroppo l’americano ha dovuto poi lasciare il campo per un infortunio alla caviglia. In doppia cifra hanno chiuso anche Nathan Johnson (12) e Riccardo Visconti (10). Agli spagnoli non sono invece bastati i 22 punti di Josh Richardson. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, la Dinamo Sassari saluta la FIBA Europe Cup con una vittoria Approfondimenti su Dinamo Sassari Basket, la Dinamo Sassari cade in casa contro l’Aliaga Petkimspor in FIBA Europe Cup La Dinamo Sassari apre la seconda fase della FIBA Europe Cup con una sconfitta casalinga contro l’Aliaga Petkimspor, in una partita combattuta che si conclude con il risultato di 72-76. Basket, Dinamo Sassari sconfitta dal Peristeri in FIBA Europe Cup La Dinamo Sassari affronta un momento difficile nella FIBA Europe Cup, incappando nella seconda sconfitta consecutiva. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Dinamo Sassari Argomenti discussi: Basket, Dinamo Sassari impegnata in Eurocup contro Saragozza; Basket, ancora una sconfitta per la Dinamo Sassari nella seconda fase di Europe Cup; Dinamo Sassari ko a Udine: finisce 92-79 - L'Unione Sarda.it; Il cordoglio della Dinamo per Achille Polonara. FIBA EC - La Dinamo Sassari chiude la coppa in casa del Saragozza di SpissuArchiviata la sconfitta con Udine, la Dinamo Banco di Sardegna si rituffa nella FIBA Europe Cup per cercare una risposta ed una reazione immediata. I Giganti, nella giornata ... pianetabasket.com Fiba Europe Cup – Sassari saluta la manifestazione vincendo a SaragozzaAl Pabellon Principe Felipe la Dinamo Banco di Sardegna esce vittoriosa contro gli spagnoli (privi di Marco Spissu) ... basketinside.com Tutti a parlare di Inter-Juventus a San Valentino.. ma vuoi mettere con un weekend tutto Dinamo #sardegna #dinamosassari #casemusprusdeunugiogu #lacasadeigiganti #allegri @juventus - facebook.com facebook Dinamo Sassari ko a Udine: finisce 72-69 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.