Basket | l’Olimpia perde con l’Hapoel e rischia di dire addio all’Eurolega

L’Olimpia affronta una sfida difficile in Eurolega, con una trasferta complicata e un roster ridotto a nove giocatori. La partita rappresenta un momento cruciale per la squadra, che cerca di mantenere vive le speranze di qualificazione. La sconfitta rischia di compromettere le possibilità di accesso ai quarti, rendendo questa sfida ancora più determinante per il proseguimento della stagione.

Era l’occasione per ricucire il gap con la zona play-in, ma era anche una trasferta insidiosa, con solo 9 giocatori disponibili. E a Tel Aviv contro l’Hapoel è arrivato un ko che sa di fine corsa per l’EA7 Emporio Armani Milano, che non approfitta della sconfitta del Monaco (e il Panathinakos sta perdendo, ndr.), si vede superare da Dubai e resta a due vittorie dalla zona che vale la postseason. Il match inizia con una tripla sbagliata da Shields, ma rimbalzo offensivo e i primi punti sono di LeDay. Si lotta punto a punto, con Bryant che mette in difficoltà la difesa milanese, mentre l’Olimpia conquista qualche extra possesso fondamentale in attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

OLIMPIA IN 10 (CON CECCATO) A sorpresa è fuori anche Devin Booker: di fatto ci sono 9 senior per Peppe Poeta stasera a Tel Aviv contro l'Hapoel. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/hapoel-tel-aviv-vs-olimpia-milano-diretta-solo-1 facebook