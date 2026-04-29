Basket Castelfranco Berti non si ricandida | Ora spazio a nuove energie

In casa della squadra di basket di Castelfranco, il presidente Andrea Berti ha annunciato che non si ricandiderà. Dopo aver guidato la società per nove anni e aver portato la squadra alla salvezza della Prima Divisione, Berti ha dichiarato che ora è il momento di dare spazio a nuove energie. La decisione entrerà in vigore dal 15 giugno, segnando un cambiamento nella guida societaria.

In casa A.D. Basket Pol. Castelfranco, dopo la salvezza della Prima Squadra già ampiamente raggiunta, il presidente bianco-verde Andrea Berti (foto) fa il punto della situazione in vista del futuro, con la guida societaria che, dopo nove anni, vedrà un cambiamento a partire dal 15 giugno. Berti, infatti, ha scelto di non ricandidarsi, anche alla luce di nuove esigenze personali e professionali. "È un momento di stacco per me: dopo tanti anni vissuti in prima linea per questa società, credo sia arrivato il momento giusto per lasciare spazio a nuove energie e aprire un nuovo ciclo. Castelfranco Basketball non è solo una squadra, ma una parte importante della mia vita", racconta il presidente, sottolineando la serenità della propria decisione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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