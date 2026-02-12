Cambiano tutti gli assessori Bandecchi azzera la giunta | Ora nuove energie

Il sindaco Stefano Bandecchi ha deciso di cambiare tutto. Questa sera, ha annunciato che tutti gli assessori della sua giunta lasciano il loro incarico a partire da mezzanotte. Bandecchi spiega di voler dare “nuove energie” alla città e ha già in mente un rinnovamento totale. La mossa sorprende, ma lui garantisce che è il passo giusto per ripartire con forze nuove. Nei prossimi giorni, sarà ufficializzato il nuovo team di assessori.

Terni, 12 febbraio 2026 – Un altro colpo di scena a Terni. Il sindaco Stefano Bandecchi ha annunciato nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio, che tutti gli assessori che compongono la giunta comunale da lui guidata "cesseranno la propria attività istituzionale alle ore 24 del 12 febbraio 2026". Un altro colpo di scena, dopo le dimissioni (poi ritirate). Si tratta di un altro scossone relativo all'amministrazione comunale ternana, dopo quello che nel febbraio del 2024 aveva visto le dimissioni dello stesso Bandecchi, poi ritirate. In una nota il primo cittadino ringrazia "tutti i componenti della giunta del Comune di Terni che hanno servito con passione, capacità e onore sino ad oggi i cittadini tutti.

