Basket femminile Emilia amara l’Happy cade a Castelfranco e adesso la zona playoff si fa molto affollata

Niente da fare per la Ren-Auto Happy Basket Rimini a Castelfranco Emilia nella sfida alle Basketball Sisters. Le emiliane s'impongono 63-55, con la classifica che adesso vede ben cinque squadre in due punti tra quarto e ottavo posto. Il primo periodo viaggia nel segno degli attacchi, con una grande Pignieri a tenere vicina l'Happy fino al 26-22. Poi le difese hanno il sopravvento, le percentuali calano e all'intervallo c'è un solo possesso di distanza tra le due squadre (34-32). Nel terzo quarto le Sisters provano a scappare via e ci riescono, volando sul 53-44 grazie ai canestri di Andreanelli. La Ren-Auto ci prova anche negli ultimi dieci minuti, ma Castelfranco controlla e chiude sul +8.