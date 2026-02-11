Basket femminile Derby amaro per l’Happy

Il derby tra Ravenna e Capra Team finisce con una vittoria netta per le ospiti. L’Happy, che aveva vinto le ultime sette partite, si ferma dopo questa sconfitta amara. La squadra di casa non riesce a trovare il ritmo e lascia spazio alle avversarie, che si impongono con decisione. È stata una gara intensa, ma alla fine il risultato ha premiato le forze di Capra Team.

Il derby è fatale. A Ravenna trionfa il Capra Team e la striscia di vittoria dell’ Happy in questo girone di B femminile si ferma a otto. Dopo un primo quarto di marca ravennate ma comunque equilibrato, è il secondo a segnare l’incontro. L’Happy segna col contagocce, col Capra Team a volare sul 34-20 dell’intervallo. Di ritorno dagli spogliatoi le riminesi tornano arrembanti come nell’ultimo periodo, chiudono a -8 al 30’ (45-37) e si giocano il tutto per tutto nel finale. L’Happy, grazie anche a una grande Marchi, trova anche il vantaggio negli ultimi minuti, ma il finale di partita premia Ravenna, con Rosier e Montanari a mettere i punti decisivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket femminile. Derby amaro per l’Happy Approfondimenti su Happy Derby Basket giovanile. Bondi, derby amaro per l’under 17: la Scuola Basket si impone nettamente Questa sera si è giocato il derby under 17 tra Scuola Basket e l’altra squadra. Basket - Serie "C» femminile regionale. Bieffe, vittoria larga su Livorno. Ora l’aspetta il derby di Pisa Nel campionato regionale di serie C femminile, Bieffe Porcari ottiene una vittoria significativa contro Livorno, con il punteggio di 61-39. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Princesa Prometida 2 amor verdadero, espadas, duelos y frases eternas FK6x12 Ultime notizie su Happy Derby Argomenti discussi: Cesena 2005, derby amaro; Acf, la Primavera pareggia a Verona; Mal di trasferta; Serie B - Derby amaro per la FAS Basket Corato a Molfetta. Serie B - Derby amaro per la FAS Basket Corato a MolfettaUn derby intenso e spettacolare non sorride alla Fas Basket Corato, che esce sconfitta dal PalaPoli dove si impone la Virtus Molfetta 88-81 Primo canestro della gara di Dip ma Molfetta replica subito. pianetabasket.com Valtarese Basket: derby vinto in DR2, sconfitta per la B femminileUna successo e una battuta d’arresto nel primo weekend di febbraio del 2026 della Valtarese Basket: cade in trasferta la seniores femminile, esulta al PalaRaschi di Borgotaro quella maschile. SERIE B ... sportparma.com Domenica 8 febbraio 2026 Basket femminile, Serie A2. Alcamo liquida Alpo con 90 punti ed è adesso settima: da Cenerentola del campionato al sogno playoff - Articolo e servizio video - - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.