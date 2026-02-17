Basket Vignola e Castelfranco ko Femminile super Cavezzo

Nel fine settimana, Vignola e Castelfranco hanno perso le partite di serie C, dopo aver tentato di vincere sul campo. La squadra di Vignola, guidata da Cappelli che ha segnato 19 punti, ha subito una sconfitta contro l’avversaria. Castelfranco, invece, non è riuscita a portare a casa la vittoria e ha deluso le aspettative dei tifosi. Nel frattempo, il settore femminile ha visto una bella prestazione di Cavezzo, che ha dominato la partita e ha vinto con un netto margine.

Serie C: sconfitta per entrambe le modenesi nell'ultimo fine settimana. La Roadhouse Vignola (Cappelli 19, Bianchini e Torricelli R. 11, Torricelli F. 10) cede 69-75 in casa contro la corazzata Virtus Medicina. Gli ospiti vanno avanti 18-21 alla prima sirena, per poi raggiungere il +10 in diverse occasioni prima del 30-38 della pausa lunga. Al rientro in campo, Vignola piazza un parziale importante, e la tripla di Cappelli vale il vantaggio di 4 lunghezze. Medicina, però, ricuce il gap (53-54), e Magagnoli infila la bomba del decisivo allungo. Divisione Regionale 1: una grande Ottica Amidei Castelfranco (Espa 29, Miani 17, Chiusolo 11, Pedretti 10) non basta per battere una Novellara che è corsara 87-91 al Pala 'Reggiani', al termine di un match emozionante. Basket femminile Serie B: Cavezzo domina, Cesena cade 77-48. Reazione nel secondo quarto non basta. Nel campionato di serie B femminile, la Nuova Virtus Cesena perde nettamente contro la capolista Cavezzo.