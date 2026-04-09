basket dream pisa e gmv lottano per salire ancora nella griglia dei play off in dr2

A tre partite dalla fine della regular season, le squadre di basket DREAM Pisa e GMV si contendono ancora un posto nei playoff. Entrambe le formazioni hanno ottenuto vittorie recenti e cercano di migliorare la loro posizione nella classifica. La lotta per un posto tra le prime otto si intensifica, mentre le squadre cercano di accumulare punti nelle ultime sfide. La prossima giornata potrebbe essere decisiva per le sorti della stagione.

Pisa, 9 aprile 2026 – A tre giornate dalla conclusione della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, la situazione dei play-off è già praticamente definita per la prima e l’ultima posizione, delle otto compagini qualificate, mentre le altre sei sono tutte posizionate tra quota 30 e quota 34, in una classifica che non ha ancora definito la griglia degli spareggi. Tra queste le due pisane DREAM e GMV: la prima è terza a quota 34, a pari punti di Ponsacco, la seconda è al quarto posto, appaiata a Liburnia Livorno a quota 32. Sabato, alle 18,15 al PalaDream in Via Belli, il DREAM ospita il già qualificato Team 90 Grosseto, mentre il GMV è di scena a Livorno, proprio sul campo della Libertas Liburnia, per il più classico degli spareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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