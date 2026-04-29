Basilicata via libera al bilancio 2026-2028 | ora è tutto pronto

Le commissioni della regione Basilicata hanno approvato il bilancio triennale 2026-2028 e il Documento di economia e finanza regionale (DEFR). Con questa decisione, ora il documento è pronto per essere adottato ufficialmente. La fase successiva prevede la discussione e la definitiva approvazione da parte dell’assemblea regionale. La delibera riguarda le previsioni di spesa e gli interventi finanziari per il triennio.

?? Cosa sapere Le commissioni della Basilicata approvano il bilancio triennale 2026-2028 e il DEFR regionale. Il Consiglio regionale voterà i documenti contabili il 29 aprile con Vito Bardi. Le quattro Commissioni consiliari riunite in seduta congiunta hanno dato il via libera nel pomeriggio di oggi ai principali documenti contabili della Regione Basilicata, segnando un passaggio decisivo prima del dibattito previsto per il 29 aprile. Il clima che si respira tra le aule istituzionali è quello di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, via libera al bilancio 2026-2028: ora è tutto pronto Notizie correlate Leggi anche: Regione, dalla Giunta via libera al Bilancio di previsione 2026/2028: tutte le misure Leggi anche: Bilancio Campania, via libera in Commissione: ora la partita passa al Consiglio Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Jesce-Matera: 8 milioni di euro per riportare il treno nell'area industriale al confine tra Puglia e Basilicata; Dal Cdm via libera a 7 impianti eolici e agrivoltaici in Basilicata; Tunnel di Pazzano, finalmente ci siamo; Bilancio regionale, via libera delle Commissioni. Bilancio regionale, via libera delle CommissioniIl documento di previsione e la legge di stabilità passano ora al vaglio del Consiglio. La seduta sarà aperta dalla relazione del presidente Bardi ... rainews.it Legambiente: rinnovabili sì, ma pesa ancora il petrolio in BasilicataIn Basilicata il Consiglio dei Ministri dà il via libera a nuovi impianti da fonti rinnovabili, ma nello stesso tempo riapre alla proroga di attività legate al petrolio. Una doppia direzione che, seco ... trmtv.it Impresa e Giustizia, alleati della crescita Confindustria Basilicata promuove un importante momento di confronto su un tema cruciale per lo sviluppo del Paese: il ruolo della giustizia come leva per la crescita economica. Venerdì 8 maggio Ore 16:30 P - facebook.com facebook Basilicata, Forza Italia ora vuol mandare via la coordinatrice Casellati. E lei si oppone al congresso. La ministra si aggrappa al suo ruolo, Bardi vuole un cambio. @salvini_giacomo x.com