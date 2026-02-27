Regione dalla Giunta via libera al Bilancio di previsione 2026 2028 | tutte le misure

Oggi la Giunta regionale ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028. Il presidente ha illustrato i dettagli del documento durante una conferenza stampa, spiegando le principali misure previste. Il testo contiene le linee guida finanziarie per i prossimi tre anni e sarà ora sottoposto all’esame del consiglio regionale. La presentazione si è concentrata sulle cifre e sulle strategie di spesa approvate.

Questo pomeriggio il presidente Roberto Fico ha presentato alla stampa il documento di Bilancio di previsione 2026-2028, appena approvato dalla Giunta regionale. Si tratta di una manovra complessa, con un volume totale per l'esercizio 2026 di oltre 38,5 miliardi di euro.