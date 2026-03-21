La Commissione regionale ha approvato il Bilancio 2026 della Regione Campania, che ora passa all’attenzione del Consiglio. Si tratta di un passaggio centrale nel percorso di approvazione, con la discussione prevista per la prossima settimana. Il documento è stato valutato senza ostacoli significativi e si appresta a essere esaminato dai membri dell’assemblea regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude un altro passaggio chiave. Senza troppi giri di parole: il Bilancio 2026 della Regione Campania ha superato l’esame in Commissione ed è pronto per il banco di prova politico vero, quello del Consiglio regionale previsto per la prossima settimana. Nella giornata del 20 marzo la Commissione Bilancio, presieduta da Corrado Matera, ha concluso l’analisi della manovra finanziaria 20262028. Un lavoro serrato, concentrato in pochi giorni, che ha portato alla definizione del testo dopo un confronto tra maggioranza e opposizione tutt’altro che scontato. E qui arriva il punto politico. Gli oltre 500 emendamenti presentati dall’opposizione — una vera e propria manovra ostruzionistica per rallentare i lavori e mettere in difficoltà la maggioranza — sono stati alla fine ritirati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bilancio Campania, via libera in Commissione: ora la partita passa al Consiglio

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