La Giunta della regione Basilicata ha deciso di interrompere l'implementazione del piano di aumento delle tasse, tra cui IRPEF e IRAP, a seguito di pressioni e confronti interni. La decisione arriva in un contesto di criticità finanziaria, con un disavanzo sanitario di 54 milioni di euro che ha portato alla presentazione di un maxi emendamento. La situazione richiede interventi urgenti per la gestione delle risorse pubbliche.

? Cosa sapere La Giunta Basilicata annulla il piano di aumento IRPEF e IRAP dopo le pressioni.. Il disavanzo sanitario di 54 milioni di euro impone un maxi emendamento urgente.. Lacorazza denuncia il piano regionale per l’aumento di IRPEF e IRAP, rivelando che il Governo locale ha dovuto annullare la pressione fiscale dopo le pressioni della Commissione e delle rappresentanze sociali in Basilicata. Il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, ha messo sotto i riflettori una manovra economica che avrebbe potuto colpire direttamente il portafoglio delle famiglie e delle imprese del territorio. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni del, l’assessore Latronico avrebbe implicitamente ammesso l’esistenza di un progetto volto a incrementare le entrate tramite l’IRPEF e l’IRAP.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: stop al piano tasse, frenata della Giunta sul rischio IRPEF

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