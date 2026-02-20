Cortona il Pd sul Piano Operativo | Responsabilità della giunta Meoni iter frettoloso e poco condiviso
Il Partito Democratico di Cortona accusa la giunta Meoni di aver approvato troppo in fretta il Piano Operativo, senza coinvolgere adeguatamente le parti interessate. La causa principale è il rischio di decisioni prese in modo affrettato, con un iter che non avrebbe favorito un confronto ampio. Il termine per presentare le osservazioni scadrà il primo marzo, e il Pd invita a una riflessione sulle modalità di approvazione. La questione rimane aperta, aspettando possibili interventi da parte dei cittadini.
Il partito di opposizione: "Preoccupazione per l’assenza di indicazioni su come si intenda compensare la diminuzione delle entrate derivanti dall’Imu" "Il prossimo primo marzo scadranno i termini per presentare le osservazioni al Piano Operativo adottato lo scorso dicembre dalla maggioranza. Si tratta di uno strumento fondamentale di pianificazione urbanistica, destinato a incidere in modo significativo sull’assetto del territorio e sull’economia locale per i prossimi dieci anni, se non oltre. Un piano che, tuttavia, è stato approvato con un iter frettoloso e incompleto. La maggioranza è stata infatti costretta a riportare il provvedimento in Consiglio comunale, poiché la prima versione adottata risultava priva di allegati essenziali, tra cui gli studi geologici e archeologici.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
