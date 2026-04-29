Basilicata sfida alle amministrative | tra nuove liste e vecchi poteri

In sedici comuni della Basilicata si svolgono le elezioni amministrative, con candidati che rappresentano sia liste civiche sia figure legate a vecchi gruppi di potere locali. Le consultazioni riguardano vari municipi e vedono la presenza di nuove formazioni politiche insieme a candidati già noti sul territorio. Le urne sono aperte per eleggere i nuovi sindaci e consiglieri comunali, in un momento di confronto tra diverse proposte e interessi.

? Cosa sapere Sedici comuni della Basilicata votano per le amministrative tra liste civiche e dinastie locali.. La sfida a Lauria e Castronnuovo Sant’Andrea vede contrapposti nuovi gruppi e poteri consolidati.. Sedici comuni della Basilicata si preparano alle prossime amministrative con una frammentazione di liste civiche che oscilla tra il fermento della partecipazione e il rischio di nuove fratture sociali, coinvolgendo realtà che vanno dai centri più grandi ai borghi di meno mille abitanti. Mentre ci si avvicina al momento del voto, la politica nei nostri paesi sembra aver cambiato pelle, ma non necessariamente sostanza. I vecchi simboli partitici sono quasi del tutto spariti, sostituiti da un mosaico di sigle civiche che spesso nascondono le solite appartenenze o, peggio, interessi economici consolidati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, sfida alle amministrative: tra nuove liste e vecchi poteri Notizie correlate Colleferro e Zagarolo: liste pronte per la sfida alle amministrative? Cosa sapere Liste elettorali definite per le amministrative del 24 e 25 maggio a Colleferro e Zagarolo. Amministrative in Basilicata: la sfida di Azione tra giovani e territorio? Cosa sapere Azione punta sulla partecipazione giovanile e sul radicamento territoriale nelle amministrative in Basilicata. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Elezioni Amministrative in Basilicata: al voto 10 Comuni nel Potentino e 6 nel Materano; Comuni lucani in affanno e sotto organico: rischio paralisi dei servizi?; Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata: I pazienti lucani non possono più aspettare. La sfida del nuovo direttivo; Comunali Basilicata 2026: liste chiuse, 16 Comuni al voto il 24 e 25 maggio. COSTA JONICA LUCANA SOTTO OSSERVAZIONE La sinergia tra Capitaneria di Porto di Taranto e ARPA Basilicata rafforza la vigilanza ambientale lungo il litorale - facebook.com facebook Basilicata, Forza Italia ora vuol mandare via la coordinatrice Casellati. E lei si oppone al congresso. La ministra si aggrappa al suo ruolo, Bardi vuole un cambio. @salvini_giacomo x.com