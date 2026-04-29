A Rifreddo di Pignola, in Basilicata, si è tenuto un incontro con Vincenzo Tortorelli, che ha illustrato le proposte dell'UIL per lo sviluppo della regione. Tra i punti discussi ci sono le risorse di petrolio e le aree boschive, considerate strumenti per arginare la fuga dei giovani. L’appuntamento ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini interessati alle prospettive future del territorio.

? Cosa sapere Vincenzo Tortorelli presenta le proposte UIL per lo sviluppo lucano a Rifreddo di Pignola.. La strategia punta su petrolio e boschi per contrastare l'emigrazione dei trentenni e quarantenni.. A Rifreddo di Pignola, durante il terzo congresso regionale della UIL, Vincenzo Tortorelli ha tracciato una rotta che punta a trasformare la speranza in concretezza per la Basilicata, partendo dai pilastri del petrolio, dell’acqua e del patrimonio boschivo. Il segretario della UIL Basilicata ha concluso il suo intervento sottolineando come l’azione sindacale debba muoversi tra le persone in modo simile al vento che attraversa le strade, restando un elemento presente e capace di dare voce a chi non viene ascoltato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: petrolio e boschi per fermare l’emorragia dei giovani

Notizie correlate

Messina: piano per fermare l’emorragia di giovani e disoccupazioneIl Partito Democratico ha presentato una proposta di legge denominata Messina, Porta del Mediterraneo, con l’obiettivo di trasformare il nodo...

Sanità in Basilicata: piano per fermare la fuga dei sanitariLa UIL FP ha presentato alla Giunta della Basilicata un piano operativo volto a blindare il sistema sanitario regionale attraverso una proposta di...

Contenuti utili per approfondire

Tortorelli (Uil Basilicata): petrolio, acqua e bosco, fonti di crescita e prospettiva(ANSA) - POTENZA, 28 APR - Con un forte richiamo ai valori del lavoro, della dignità e della giustizia sociale. il segretario della Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli, ha concluso la sua relazione du ... msn.com

Legambiente. Basilicata tra rinnovabili e petrolio: via libera agli impianti green ma restano le estrazioni fossiliIl Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi ha espresso parere favorevole per la costruzione di sei impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili in Basilicata. Si tratta di 1 impianto eolico d ... lasiritide.it