La UIL FP ha presentato alla Giunta della Basilicata un piano operativo per rafforzare il sistema sanitario regionale. La proposta di legge prevede un aumento dei fondi contrattuali destinati ai lavoratori del settore, con l’obiettivo di fermare la fuga dei sanitari dalla regione. La proposta mira a migliorare le condizioni di lavoro e a rendere più stabile il personale sanitario presente sul territorio.

La UIL FP ha presentato alla Giunta della Basilicata un piano operativo volto a blindare il sistema sanitario regionale attraverso una proposta di legge che punta a potenziare i fondi contrattuali destinati ai lavoratori del settore. Il documento, consegnato all’assessore Latronico e al presidente del Consiglio regionale, mira a stabilire un dialogo immediato per valorizzare le competenze di chi garantisce l’assistenza pubblica nel territorio lucano. L’iniziativa sindacale non è un semplice atto formale, ma nasce dalla necessità di rispondere a tensioni reali che colpiscono le professioni infermieristiche, quelle tecniche e il comparto socio-sanitario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in Basilicata: piano per fermare la fuga dei sanitari

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