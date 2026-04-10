Messina | piano per fermare l’emorragia di giovani e disoccupazione

Il Partito Democratico ha depositato una proposta di legge chiamata Messina, Porta del Mediterraneo, che mira a intervenire sul nodo strategico tra la città e il resto del Paese. La legge si propone di sviluppare l’area come un motore economico, con l’intento di ridurre la perdita di giovani e contrastare la disoccupazione nella zona. L’obiettivo è aumentare le opportunità e trattenere le risorse prodotte sul territorio.

Il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge denominata Messina, Porta del Mediterraneo, con l’obiettivo di trasformare il nodo strategico tra e il resto del Paese in un motore economico capace di trattenere la ricchezza prodotta. L’iniziativa, promossa dal senatore Nicita durante un incontro presso il comitato elettorale della candidata sindaca Russo in via Ghibellina 17, mira a risolvere le profonde asimmetrie che colpiscono la città, nonostante il suo ruolo di primo scalo europeo per i flussi di passeggeri. Lo squilibrio tra potenziale logistico e realtà occupazionale. Analizzando i dati economici emersi dalla conferenza stampa, emerge un paradosso strutturale che colpisce l’area metropolitana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: piano per fermare l’emorragia di giovani e disoccupazione Bologna, Italiano: «Dovevamo fermare l'emorragia interna, contro l'Udinese è sempre dura»Nel post partita della gara di Serie A tra Bologna e Udinese emergono le letture sull’andamento della sfida e le analisi fornite dall’allenatore dei... Scout Messina consegnano proposte al sindaco: un piano giovani per riqualificare parchi e spazi pubblici cittadini.Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha ricevuto questa mattina una delegazione speciale a Palazzo di Città: i piccoli scout del Gruppo AGESCI... Argomenti più discussi: Individuato il motore che rende aggressivi i tumori, ora si possono fermare prima; Medio Oriente sull'orlo del baratro: il piano del Pakistan per fermare la guerra, aperture dall'Iran e gli Usa aspettano. Corteo per il Ponte a Messina, Ciucci: «Insensato fermare il progetto»MESSINA Circa 1.500 persone partecipano a Messina alla manifestazione L’ora del Ponte, organizzata dalle associazioni favorevoli alla realizzazione dell’infrastruttura. All’iniziativa hanno aderito ... corrieredellacalabria.it I Sì Ponte a Messina sono circa un migliaio. «Questo progetto non finirà come il referendum, i cittadini lo vogliono»Molto centrodestra, ma anche sindacati e associazioni si sono dati appuntamento oggi pomeriggio per sostenere l'opera. In aggiornamento ... lasicilia.it Siamo passati da Massimo Minutoli, al suo comitato, per un briefing con i ragazzi: si è parlato di villaggi, idee e progetti. Grazie per l’ospitalità E alla fine… brindisi! #catenoperigiovani #delucasindacodisicilia #messina #catenodeluca #federicobasile - facebook.com facebook La nuova puntata di Altre Indagini su Matteo Messina Denaro x.com