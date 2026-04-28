Palazzo Sant’Elia | nuovo presidente per rilanciare l’arte e il territorio

Il 4 maggio, Eduardo De Filippis è stato nominato presidente della Fondazione Palazzo Sant’Elia. La nomina avviene in un momento in cui si cercano strategie per rilanciare l’arte e il territorio. La nomina è stata annunciata ufficialmente dalla stessa fondazione. De Filippis subentra al precedente presidente, che aveva ricoperto l’incarico negli ultimi anni.

? Cosa sapere Eduardo De Filippis assume la presidenza della Fondazione Palazzo Sant’Elia il 4 maggio.. La nomina punta a integrare l'arte con la promozione del territorio siciliano.. Il 4 maggio entrerà ufficialmente in carica Eduardo De Filippis come nuovo presidente della Fondazione Sant’Elia, segnando un cambio di passo per la gestione del prestigioso polo culturale palermitano attraverso una designazione della Città Metropolitana. Il quarantunenne, che ha già ricoperto il ruolo di consigliere di circoscrizione, porta con sé un bagaglio esperienziale legato alla promozione del territorio, essendo l’ideatore del format Wine Sicily. La sua figura è emersa nel della valorizzazione delle eccellenze siciliane, lavorando per intrecciare i percorsi turistici con le produzioni locali e la cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palazzo Sant’Elia: nuovo presidente per rilanciare l’arte e il territorio Notizie correlate Fondazione Sant'Elia, Eduardo De Filippis nominato presidenteE’ stata formalizzata la nomina di Eduardo De Filippis a presidente della Fondazione Sant’Elia. Leggi anche: Torna a illuminarsi la facciata di Palazzo Sant'Elia, sette lanterne artistiche si accendono su via Maqueda Altri aggiornamenti Temi più discussi: Palermo, Eduardo De Filippis nominato presidente della Fondazione Sant’Elia; Palazzi liberty di Mondello - Immagini e foto di Palermo; Monumenti Aperti torna a Sassari il 2 e 3 maggio; Cagliari, addio attese per la carta d'identità: dal 12 maggio quattro uffici aperti senza appuntamento. Sette nuove lanterne artistiche illuminano la facciata di palazzo Sant'Elia a PalermoTorna ad illuminarsi la facciata di palazzo Sant'Elia in via Maqueda a Palermo. Sono state collocate e sono già in funzione sette nuove lanterne artistiche nel tratto di strada compreso tra via Divisi ... ansa.it Cagliari, a fuoco una casa al settimo piano di un palazzo: paura a Sant’EliaPaura, ma per fortuna nessuna conseguenze per i coinvolti, questa sera intorno alle 20,30 per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento al settimo piano di un palazzo del quartiere di ... unionesarda.it Palazzo Trigona e Gravina Principe di Sant'Elia già Imbarbara Barone di Alia poi Celestri e Grimaldi Marchese di Santa Croce ora Fondazione Sant'Elia - facebook.com facebook Torna a illuminarsi la facciata di Palazzo Sant'Elia, sette lanterne artistiche si accendono su via Maqueda ift.tt/UY1ATdW x.com