Basilicata | 4,3 miliardi per blindare sanità e famiglie

La regione Basilicata ha approvato il bilancio 2026-2028, con una dotazione di circa 4,37 miliardi di euro. La somma sarà destinata a finanziare servizi pubblici e aiuti alle famiglie. La decisione riguarda interventi nel settore sanitario e altre aree di assistenza sociale. La delibera è stata adottata nelle ultime settimane, con l’obiettivo di garantire risorse per il prossimo triennio.

? Cosa sapere La Basilicata approva bilancio 2026-2028 da 4,37 miliardi di euro per servizi e famiglie.. Oltre 1,2 miliardi finanziano la sanità per coprire il disavanzo del settore regionale.. Il presidente Bardi ha presentato oggi in Consiglio regionale il bilancio di previsione 2026-2028, una manovra da 4,37 miliardi di euro pensata per proteggere l’economia lucana dai costi energetici e dal rallentamento globale. La strategia regionale punta a blindare i servizi essenziali e a sostenere le famiglie, con un impegno massiccio sulla sanità che assorbirà oltre il 70% delle risorse totali. La sanità al centro della tenuta sociale e dei conti regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: 4,3 miliardi per blindare sanità e famiglie Notizie correlate Basilicata: 4,3 miliardi per blindare servizi e crescita economicaLa Giunta regionale della Basilicata ha dato il via libera al preconsuntivo dell’esercizio 2025, un pacchetto che include la Legge di Stabilità 2026... Sanità in Basilicata: scatta la protesta per difendere i servizi?? Cosa sapere Lo Spi Cgil mobilita a Senise per difendere le Case di comunità e l'assistenza.