Basilicata | 4,3 miliardi per blindare servizi e crescita economica

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il preconsuntivo dell’esercizio 2025, che comprende la Legge di Stabilità 2026 e le previsioni finanziarie per il triennio 2026-2028. Il pacchetto prevede un investimento complessivo di 4,3 miliardi di euro destinati a sostenere i servizi pubblici e la crescita economica della regione. Questa decisione costituisce una fase preliminare all’adozione definitiva delle misure finanziarie per il prossimo anno.

La Giunta regionale della Basilicata ha dato il via libera al preconsuntivo dell’esercizio 2025, un pacchetto che include la Legge di Stabilità 2026 e le previsioni finanziarie per il triennio che andrà dal 2026 al 2028. L’approvazione, avvenuta su proposta del Presidente Bardi, definisce la rotta economica della regione in un periodo caratterizzato da una gestione prudente delle risorse a fronte di una contrazione dei proventi derivanti dai settori estrattivi. Programmazione strategica tra rigore contabile e investimenti strutturali. Il piano economico approvato dall’Esecutivo punta a blindare la continuità dei servizi essenziali per la popolazione lucana, muovendosi in un contesto di complessità sociale ed economica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: 4,3 miliardi per blindare servizi e crescita economica Leggi anche: Debito pubblico italiano supera i 3095 miliardi: 52.500 euro a testa, sfida sostenibilità e crescita economica. Terna: ricavi 2025 in forte crescita oltre 4 miliardi e 3,5 miliardi di investimentiTerna ha chiuso l'esercizio 2025 n solida crescita, annunciando un aumento di ricavi ed utili.