Nella Serie A Silver di baseball, Torre Pedrera rappresenta ancora la squadra di Rimini, dopo due sconfitte consecutive nel weekend precedente. I Falcons hanno disputato due partite in trasferta a Pesaro, entrambe terminate con punteggi ravvicinati: 3-4 e 4-6. Dopo queste sfide, la squadra si prepara a tornare in campo in trasferta a Ronchi dei Legionari.

Nella nuova Serie A Silver l’unica riminese rimasta è Torre Pedrera. I Falcons hanno iniziato il campionato con una doppia sconfitta sul filo di lana nello scorso weekend, due partite casalinghe giocate a Pesaro sul diamante degli avversari e terminate coi punteggi di 3-4 e 4-6. Una sorta di derby, perché nelle Marche sono emigrati tanti ex Rimini Baseball come Aiello, Chacon, Canuti e Cifalinò. Nel primo match è stato proprio Aiello il lanciatore vincente di Pesaro, mentre nel secondo non è bastato ai Falcons un vantaggio di 4-0 dopo quattro inning (perdente Laghi, vincente Monteaguto). Due partite con un buon livello competitivo ma che non hanno visto sorridere la squadra riminese, che solo per alcuni dettagli non è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baseball serie A Silver. Torre Pedrera ci riprova dopo i ko di Pesaro. I riminesi in trasferta a Ronchi dei Legionari

Leggi anche: Le disposizioni dell’0sservatorio sulle manifestazioni sportive. Trasferta a Pesaro, viaggio obbligatorio in pullman per i tifosi riminesi

Leggi anche: Baseball serie A2 Silver. I Goti bissano il successo, della Fiorentina resta l’osso

Temi più discussi: Baseball serie A Silver. Torre Pedrera ci riprova dopo i ko di Pesaro. I riminesi in trasferta a Ronchi dei Legionari; Serie A Silver, esordio pirotecnico per gli attacchi - Federazione Italiana Baseball Softball; Baseball Serie A, doppio ko di misura per Ronchi all'esordio a Padova; Serie A Silver, si parte: 23 squadre a caccia della Gold.

Serie A Silver, otto squadre calano il bisQuattro nel girone A (Avigliana, Milano, Poviglio e Senago) e quattro nel girone B (Godo, Padova, Pesaro e Verona) partono subito centrando la doppietta. Due shutout all’Opening Day per Modena e Godo ... baseball.it

Baseball serie A Silver, domani inizia il campionato. Dopo i fasti della promozione, Pesaro debutta con i FalconsDomani il diamante Norberto Crinelli tornerà a brillare. La neopromossa Baseball Pesaro farà infatti l’esordio stagionale in Serie A ... sport.quotidiano.net

Hotel Milanese - Torre Pedrera di Rimini facebook