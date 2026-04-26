ennesimo film festival undicesima edizione al via

Oggi pomeriggio a Fiorano prende il via l’undicesima edizione di Ennesimo Film Festival. La manifestazione si concentra sui cortometraggi, con in programma la proiezione di circa 150 film. La rassegna, dedicata alla cultura dell’audiovisivo, continuerà fino a domenica 3 maggio. La manifestazione coinvolge vari spazi della città e ospita registi, attori e appassionati di cinema.

È tutto pronto: comincia oggi nel pomeriggio, a Fiorano, l’undicesima edizione di Ennesimo Film Festival, la rassegna dedicata al cortometraggio – centocinquanta, complessivamente, quelli proiettati - e alla cultura dell’audiovisivo che proseguirà fino a domenica 3 maggio. Ospiti di eccezione per la prima giornata del festival: alle 16, presso il cinema teatro Astoria, la proiezione del film ‘La vita da grandi’ alla presenza della regista Greta Scarano, che incontrerà il pubblico in un Q&A al termine della visione. Già indimenticata protagonista, tra gli altri di ‘Suburra’ e de ‘La linea verticale’, come regista Scarano è stata premiata con il Nastro d’argento come migliore regista esordiente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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