Bari Vigile del Fuoco fuori servizio salva un ragazzo sospeso all’ottavo piano | Abbiamo parlato anche di sport

Un vigile del fuoco di Bari, fuori servizio, ha salvato un ragazzo sospeso tra due balconi all’ottavo piano di un edificio. L’operatore ha parlato con lui per circa un’ora, cercando di calmarlo e convincerlo a rimanere stabile. Durante il colloquio, i due hanno anche discusso di sport. L’intervento si è concluso con il ragazzo messo in sicurezza e portato in luogo protetto.

Un vigile del fuoco a Bari ha salvato una persona in stato confusionale sospeso tra due balconi all'ottavo piano, lo ha convinto a restare calmo parlandogli per un'ora.🔗 Leggi su Fanpage.it 16 GENNAIO 2026 - BARI: VIGILI DEL FUOCO, NUOVO CENTRO DI FORMAZIONE PER IL MEZZOGIORNO Notizie correlate Bari, uomo sospeso nel vuoto all'ottavo piano: il salvataggio eroico di un vigile del fuoco fuori servizioAttimi di grande tensione nel tardo pomeriggio del 27 aprile nei pressi della sede centrale dei vigili del fuoco di Bari, dove un uomo è stato notato... Spintonano dipendente e arraffano 200mila euro in gioielli: il colpo sfuma grazie a un vigile del fuoco fuori servizioVimodrone (Milano), 9 gennaio 2026 – Erano riusciti a mettere a segno il colpo, scappando con quasi 200mila euro in gioielli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bari, uomo sospeso nel vuoto all'ottavo piano: il salvataggio eroico di un vigile del fuoco fuori servizio; Tragedia sfiorata a Bari: vigile del fuoco fuori servizio salva un uomo sospeso all’ottavo piano; Bari, vigile del fuoco libero dal servizio salva uomo che tenta di lanciarsi dall’ottavo piano; Bari, vigile del fuoco salva un uomo in stato confusionale su un balcone. Tragedia sfiorata a Bari: vigile del fuoco fuori servizio salva un uomo sospeso all’ottavo pianoE' accaduto ieri pomeriggio alle 16.30 nei pressi della sede centrale dei Vigili del fuoco. L’uomo, in evidente stato di difficoltà, si trovava sospeso tra due balconi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, uomo sospeso tra due balconi all’ottavo piano: salvato da un vigile del fuoco fuori servizioUomo sospeso tra due balconi all’ottavo piano a Bari: salvato nel pomeriggio del 27 aprile da un vigile del fuoco fuori servizio intervenuto nei pressi della sede centrale. trmtv.it Attimi di tensione, ieri pomeriggio, nei pressi della sede centrale dei vigili del fuoco di Bari, dove un uomo è stato tratto in salvo dopo essersi ritrovato all’esterno di un balcone all’ottavo piano di un edificio. Decisivo l’intervento di un vigile del fuoco libero dal - facebook.com facebook Tragedia sfiorata a Bari: vigile del fuoco fuori servizio salva un uomo sospeso all’ottavo piano x.com