Spintonano dipendente e arraffano 200mila euro in gioielli | il colpo sfuma grazie a un vigile del fuoco fuori servizio

Due uomini armati hanno spintonato un dipendente e arraffato gioielli per quasi 200 mila euro. La fuga era quasi riuscita, ma un vigile del fuoco fuori servizio ha bloccato la rapina, permettendo alla polizia di intervenire in tempo. I malviventi sono fuggiti a piedi, ma le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarli.

Vimodrone (Milano), 9 gennaio 2026 – Erano riusciti a mettere a segno il colpo, scappando con quasi 200mila euro in gioielli. Ma non avevano fatto i conti con un vigili del fuoco fuori servizio. Tutto è successo ieri (domenica 9 febbraio 2026) sera nel Milanese, per la precisione in un centro commerciale a Vimodrone, nell’hinterland di Milano. In azione nel centro commerciale all’ora di chiusura. Erano l’ora di chiusura quando i malviventi sono entrati in azione nel negozio chi si trova all’interno di un centro commerciale. Quattro uomini, con il volto coperto e armati di martelli, hanno fatto irruzione nella struttura, prendendo di mira una gioielleria: i banditi hanno spintonato la dipendente e infranto le vetrine per impossessarsi dei preziosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

