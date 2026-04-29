A Bari si è svolta la tradizionale cerimonia religiosa dedicata a San Nicola, durante la quale è stato ricordato il sacerdote scomparso di recente. Quest’anno, per il trasporto in mare del quadro e della statua del santo, si è registrata una sola partecipante alla gara, rendendo superfluo il sorteggio previsto in condizioni normali. La competizione si è svolta con una sola imbarcazione in gara, senza altre concorrenti.

Una sola partecipante alla gara per il trasporto in mare del quadro e la statua di San Nicola. Per la prima volta è saltato, così, il sorteggio. In serata padre Giovanni Distante, al termine della messa in basilica di San Nicola, ha assegnato al peschereccio “Giovanni Paolo II” dell’armatore Stefano Palmieri il trasporto in processione marina dei due simboli della festa patronale. Festa le cui celebrazioni sono dunque imminenti. Nella celebrazione di ieri in basilica è stato anche ricordato padre Damiano Bova, morto a 94 anni, proprio alla vigilia della festa. L'articolo Bari: una sola imbarcazione in gara per portare quadro e statua di San Nicola, saltato il sorteggio Durante la messa ricordato padre Damiano Bova proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari: una sola imbarcazione in gara per portare quadro e statua di San Nicola, saltato il sorteggio Durante la messa ricordato padre Damiano Bova

Notizie correlate

Addio a padre Damiano Bova: fu rettore della Basilica di San NicolaE' scomparso all'età di 94 anni padre Damiano Bova, già priore e rettore della Basilica pontificia di San Nicola.

Festa di San Nicola 2026, il peschereccio Giovanni Paolo II porterà quadro e statua del Patrono di BariSarà il motopeschereccio Giovanni Paolo II a portare a mare il quadro e la statua di San Nicola in occasione della Festa 2026 a Bari.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Festa di San Nicola 2026, il peschereccio Giovanni Paolo II porterà quadro e statua del Patrono di Bari; Bari, un solo peschereccio si candida per San Nicola a mare. Per la prima volta salta il sorteggio; Bari, blitz al molo San Nicola: sequestrati frutti di mare, pescato irregolare e attrezzature per la vendita; Sparatoria ai fuochi di San Nicola: una donna ferita a Bari vecchia. Quarto episodio in poche settimane.

Bari: una sola imbarcazione in gara per portare quadro e statua di San Nicola, saltato il sorteggio Durante la messa ricordato padre Damiano BovaUna sola partecipante alla gara per il trasporto in mare del quadro e la statua di San Nicola. Per la prima volta è saltato, così, il sorteggio. In serata padre Giovanni Distante, al termine della ... noinotizie.it

Ancora una sparatoria a Bari vecchia: ferita una donna https://www.antennasud.com/ancora-una-sparatoria-a-bari-vecchia-durante-gli-spari-per-san-nicola-ferita-una-donna/ - facebook.com facebook