Addio a padre Damiano Bova | fu rettore della Basilica di San Nicola

È deceduto all’età di 94 anni padre Damiano Bova, che aveva ricoperto i ruoli di priore e rettore della Basilica pontificia di San Nicola. La sua morte ha suscitato commenti tra coloro che lo conoscevano in ambito religioso e tra i fedeli che frequentavano il luogo di culto. La sua lunga carriera nel servizio alla chiesa e il ruolo di guida presso la basilica sono stati ricordati da molti.

E' scomparso all'età di 94 anni padre Damiano Bova, già priore e rettore della Basilica pontificia di San Nicola. Nato a Bivongi, in provincia di Reggio Calabria, nel 1931 e ordinato sacerdote nel 1965, era stato nominato rettore per la prima volta nel 1979, e aveva ricoperto nuovamente lo stesso.🔗 Leggi su Baritoday.it

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