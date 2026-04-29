Una donna di 39 anni è scomparsa a Bari, in via Trevisani, sabato 25 aprile. La donna ha bisogno di cure farmacologiche regolari, ma non ha con sé né documenti né un telefono. Le forze dell’ordine stanno cercando di individuare la sua posizione e di verificare eventuali elementi utili alla ricostruzione della vicenda. La scomparsa ha generato preoccupazione tra i familiari e le persone vicine.

? Cosa sapere Mariangela Lezzi, 39 anni, scomparsa a Bari via Trevisani sabato 25 aprile.. La donna necessita di cure farmacologiche regolari e non dispone di telefono o documenti.. L’angoscia avvolge il quartiere di Bari dove Mariangela Lezzi, una donna di 39 anni, non viene più vista da sabato 25 aprile intorno alle ore 13:00 dopo l’ultimo avvistamento in via Trevisani. Il silenzio che segue la sua scomparsa è interrotto solo dalle preoccupazioni dei parenti, che cercano disperatamente un contatto con la donna. La descrizione fornita dalla famiglia delinea il profilo di una persona alta circa 1,55 metri, con capelli castani tagliati molto corti e caratterizzata da un leggero strabismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, svanita una 39enne: l’allarme per la sua fragilità sanitaria

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Temi più discussi: Scomparsa una 39enne, i familiari: Ha bisogno di farmaci; Bari, scomparsa la 39enne Mariangela Lezzi: non si hanno notizie dal 25 aprile. L'appello: Ha bisogno di cure; Bari, furto a San Cataldo: ladro entra nella proprietà privata e ruba l'auto. Il video del colpo virale sui social; Giallo di Pietracatella, madre e figlia morte avvelenate: oggi l’esame dei vetrini a Bari.

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