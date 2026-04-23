Cremona controlli in stazione | mostra la tessera sanitaria di un altro sul bus denunciato 39enne

Durante un controllo alla stazione di Cremona, un uomo è stato denunciato dopo aver mostrato la tessera sanitaria di un’altra persona sul bus. Si tratta di un cittadino albanese di 39 anni, accusato di ricettazione e di aver fornito false dichiarazioni alle autorità. La vicenda si è conclusa con la denuncia, senza ulteriori dettagli sui procedimenti successivi.

È di una denuncia per ricettazione e false dichiarazioni il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato presso la stazione ferroviaria di Cremona. Un cittadino albanese di 39 anni è stato fermato e identificato dopo aver esibito un documento non suo durante un controllo. Controlli straordinari in zona stazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di oggi gli agenti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona della stazione ferroviaria di Cremona e nelle aree circostanti. L’obiettivo era quello di garantire maggiore sicurezza e prevenire episodi di reato nelle aree più sensibili della città.🔗 Leggi su Virgilio.it

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