Il Pontedera mostra tutta la sua fragilità La zona playout si allontana E’ allarme rosso

Il Pontedera affronta una fase difficile dopo la sconfitta per 2-1 contro il Perugia, con la zona playout che si allontana sempre di più. La squadra si schiera con un 4-2-3-1, schierando Gemello in porta e una linea difensiva composta da Tozzuolo, Riccardi, Angella e Calapai. In campo anche Tumbarello, Ladinetti e altri giocatori entrati nel secondo tempo.

PERUGIA 2 PONTEDERA 1 PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Angella, Calapai; Tumbarello, Ladinetti (31’ st Megelaitis); Canotto (13’ st Manzari), Verre (13’ st Bolsius), Lisi (1’ st Bacchin); Montevago (40’ st Nepi). A disp: Moro, Strappini, Esculino, Joselito, Dell’Orco, Bartolomei, Terrnava, Perugini, Rondolini, Polizzi. All. Tedesco. PONTEDERA (3-4-2-1): Saracco; Leo, Sapola, Cerretti; Raychev (1’ st Fancelli), Kabashi (40’ st Manfredonia), Emmanuello (24’ st Buffon), Faggi (24’ st Caponi); Vitali, Nabian (32’ st Teixeira); Yeboah. A disp: Biagini, Strada, Paolieri, Pietrelli, Wagner, Mbambi, Beghetto. All. Braglia. Arbitro: Lovison di Padova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Pontedera mostra tutta la sua fragilità. La zona playout si allontana. E’ allarme rosso Articoli correlati Leggi anche: Massese, allarme rosso. Squadra in zona playout e ’povera’ nell’organico. Ora sono necessari rinforzi La Nuova Sondrio concede il bis ed entra in zona playoutPer la prima volta in stagione, grazie al 4-1 odierno alla Vogherese, la Nuova Sondrio vince due partite consecutive in campionato ed entra in zona... Una selezione di notizie su Pontedera mostra Argomenti discussi: Risucchiati nel buco bianconero, granata ko con la Juve; Spezia-Sampdoria 1-1 (4-2 dcr), pagelle: Henderson il migliore, bocciati Sekulov e Vulikic.