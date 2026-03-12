Nei condomini è vietato occupare i pianerottoli con mobili privati

La Corte di Cassazione ha deciso nuovamente su una questione ricorrente nei condomini, riguardante l’occupazione dei pianerottoli con mobili privati. La sentenza riguarda casi in cui i residenti usano gli spazi comuni in modo non consentito, creando situazioni di disagio o ostacolo per gli altri inquilini. La decisione chiarisce che nei condomini l’uso dei pianerottoli è sottoposto a regole precise e non può essere occupato con mobili privati.

Anche oggetti apparentemente innocui, come armadietti, scarpiere o mobili, se collocati stabilmente nei pianerottoli possono costituire un uso illegittimo dello spazio comune La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su una questione molto frequente nella vita condominiale, ovvero l’uso improprio dei pianerottoli delle scale. Con l’ordinanza numero 5264 del 9 marzo 2026, la Seconda sezione civile ha confermato che collocare mobili privati sui pianerottoli, costituisce un comportamento illegittimo che può portare all’obbligo di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi. La decisione prende le mosse da una controversia tra condomini nella quale alcuni proprietari avevano collocato mobili e altri oggetti sui pianerottoli della scala, utilizzandoli stabilmente come spazi personali. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Autorimesse sotto ispezione a Foggia: i condomìni e i privati controllati, cosa è stato scopertoC’è chi ha posto rimedio senza indugio e chi invece, in maniera imprudente, ha trascurato le indicazioni dei vigili del fuoco, fino a quando il...

Lo chef anti-mafia Natale Giunta se la prende con i maranza: «Vietato l’ingresso nei miei locali» – Il videoÈ diventato noto per le sue battaglie contro la mafia, ma da qualche tempo Natale Giunta ha un nuovo nemico: i maranza.

Tutto quello che riguarda Nei condomini è vietato occupare i...

Temi più discussi: Condominio: vietato collocare mobili privati sul pianerottolo o nel vano scale; Il Comune non potrà vietare l’arrivo dei circhi con animali; E' nulla la decisione a maggioranza che trasforma il marciapiede condominiale in una pertinenza del locale al pian terreno; La sospensione del cantiere per morosità condominiale non blocca la parcella del professionista.

Condominio: vietato collocare mobili privati sul pianerottolo o nel vano scaleCon l’ord. 5264/2026, la Cassazione impone di rimuovere i mobili di uso esclusivo lasciati su pianerottolo o scale comuni, per garantire agli altri condomini il pari uso. news.avvocatoandreani.it

Condominio: vietato occupare i pianerottoli con mobili privatiLa Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su una questione molto frequente nella vita condominiale, ovvero l’uso improprio dei pianerottoli delle scale. Con l’ordinanza n. 5264 del 9 marzo 2026, la ... nove.firenze.it

Il silenzio dei condomini di via dei Miracoli nella telenovela del fracassone: "Agiremo solo per vie legali" - facebook.com facebook