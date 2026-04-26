Il Comune di Roma ha recentemente approvato l'ordinanza 2026, che introduce nuove regole per il controllo delle zanzare nella città. I residenti sono tenuti a rimuovere i ristagni d'acqua presenti nelle proprie proprietà, come contenitori, tombini o altri punti di accumulo, per ridurre il rischio di proliferazione di insetti. La normativa ha l'obiettivo di limitare la diffusione di malattie trasmesse dalle zanzare e di migliorare le condizioni igieniche negli ambienti abitativi.

? Cosa sapere Il Comune di Roma ha approvato l'ordinanza 2026 per il controllo delle zanzare.. I residenti devono eliminare i ristagni d'acqua per prevenire malattie nei quartieri.. Il Comune di Roma ha ufficializzato l’ordinanza 2026 per il controllo delle malattie trasmesse da insetti, puntando su interventi preventivi contro la Zanzara Tigre e la Zanzara Comune per proteggere la salute dei cittadini. La misura mira a limitare la diffusione dei vettori biologici all’interno del territorio della Capitale, agendo sia sulle aree pubbliche che sulle proprietà private. Per quanto riguarda i condomini e le zone residenziali, i residenti devono...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, guerra alle zanzare: nuove regole e obblighi per i cittadini

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Zanzare a Roma, firmata l'ordinanza 2026. Il Comune interviene su caditoie e tombini ift.tt/IStfynQ x.com