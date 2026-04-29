Bari bus scolastici porta a porta | gratis per disabili e nuovi criteri

La Giunta comunale di Bari ha approvato le linee guida per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 20262027. Tra le novità, il servizio porta a porta sarà gratuito per gli studenti disabili. Le nuove disposizioni stabiliscono i criteri per l’erogazione del servizio e le modalità di accesso. La decisione riguarda il trasporto di studenti residenti nel Comune di Bari.

? Cosa sapere La Giunta di Bari approva le linee guida per il trasporto scolastico 20262027.. Il servizio garantisce il passaggio porta a porta gratuito per gli studenti disabili.. La Giunta di Bari ha approvato oggi le linee guida per il servizio di trasporto scolastico relativo all’anno 20262027, confermando la gratuità totale per gli alunni con diversa abilità e definendo i nuovi criteri per il trasporto ordinario. La decisione, presa in questa mercoledì 29 aprile, punta a garantire il diritto allo studio deve affrontare spostamenti difficili a causa della distanza dai plessi o della mancanza di mezzi pubblici adeguati. Il piano coinvolge le scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado, cercando di bilanciare le necessità logistiche delle famiglie con le disponibilità amministrative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, bus scolastici porta a porta: gratis per disabili e nuovi criteri Notizie correlate Il porta a porta nei quartieri di Bari, prossimo passo Japigia: obiettivo avvio entro 2026Il servizio dovrebbe essere implementato nell'area del quartiere tra la Tangenziale e il canale Valenzano. Bari, la differenziata non decolla, solo con il "porta a porta" si supera il 65%Nonostante la raccolta differenziata a Bari continui a non decollare, negli ultimi cinque anni sono stati fatti diversi passi avanti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Trasporto scolastico a Bari, ok del Comune alle nuove tariffe: servizio gratis per gli alunni con disabilità. Bari, agitazioni e scioperi: tensione sugli accorpamenti scolasticiNel capoluogo interessati il «Perotti», «Calamandrei», l'istituto «Elena di Savoia» con gli indirizzi aeronautico e geometri dell'«Euclide», il «Lenoci», il «Romanazzi» e il «Giulio Cesare» BARI - ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, ecco il piano degli accorpamenti scolastici: dall’anno prossimo 8 istituti superiori a rischioProposti quattro accorpamenti scolastici per l'anno scolastico 2025/26 che coinvolgono otto scuole superiori baresi. È già polemica al liceo linguistico e istituto tecnico Giulio Cesare, nel quale il ... bari.repubblica.it