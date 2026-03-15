Bari la differenziata non decolla solo con il porta a porta si supera il 65%

A Bari, la raccolta differenziata fatica a superare le percentuali basse, anche se negli ultimi cinque anni sono stati adottati vari interventi. Solo con il sistema di porta a porta si riesce a raggiungere e mantenere oltre il 65% di raccolta corretta, mentre le altre modalità continuano a mostrare risultati insoddisfacenti. La situazione rimane critica, nonostante gli sforzi fatti nel tempo.

Nonostante la raccolta differenziata a Bari continui a non decollare, negli ultimi cinque anni sono stati fatti diversi passi avanti. I dati relativi agli anni dal 2020 al 2025 ci dicono che c’è stato un progressivo aumento della quantità di rifiuti differenziati con una contestuale diminuzione di rifiuti indifferenziati. Nel 2020 i rifiuti differenziati, in termini assoluti, sono stati pari a 66.876.388 kg, contro i 105.973.042 kg di indifferenziato. Dal 38,7% circa di raccolta differenziata si è arrivati, quindi, al 47,8% del 2025 (stando ai dati dell’osservatorio regionale della Puglia, Bari dovrebbe essere al 49,04%). Nello specifico nel 2021 la quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati sono passati rispettivamente a 60. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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