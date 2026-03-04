Il porta a porta nei quartieri di Bari prossimo passo Japigia | obiettivo avvio entro 2026

A Bari, il servizio di raccolta porta a porta sta per arrivare anche nel quartiere Japigia, con l’obiettivo di partire entro il 2026. Comune e Amiu stanno definendo i dettagli per estendere un sistema avviato nel 2017, già operativo in quartieri come Palese, Santo Spirito, Catino e San Pio. La pianificazione è in corso e non sono stati segnalati ostacoli al momento.

Il servizio dovrebbe essere implementato nell'area del quartiere tra la Tangenziale e il canale Valenzano. Il progetto c'è, ma il Comune vuole chiarezza su fondi a disposizione e futuro Ccr di via Papalia Il prossimo passo del porta a porta a Bari sarà, salvo intoppi, nel quartiere Japigia. E' quanto stanno pianificando Comune e Amiu per espandere un servizio avviato in città nel 2017, con i primi quartieri coinvolti, ovvero Palese, Santo Spirito, Catino e San Pio. Da quel giorno, molta strada è stata percorsa: il porta a porta è realtà nel Municipio 3, nel 4 e in altre zone come Sant'Anna, San Giorgio, Torre a Mare, Quartierino e parte di Poggiofranco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

