A Bari si sono svolti dal 1 al 3 maggio i Giochi nazionali per atleti trapiantati e dializzati, con la partecipazione di quattro sportivi provenienti dalla regione lucana. La competizione ha visto atleti di diverse discipline sfidarsi in un evento dedicato a persone con problemi di salute cronici, offrendo loro l’opportunità di gareggiare in un contesto nazionale. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti da diverse parti del paese.

? Cosa sapere Dal 1 al 3 maggio Bari ospita i Giochi nazionali trapiantati e dializzati con atleti lucani.. In Basilicata i donatori salgono a 13,1 per mille mentre le opposizioni familiari raggiungono il 57%.. Dal 1 al 3 maggio il Centro universitario sportivo di Bari ospiterà i XXXIV Giochi nazionali trapiantati e i XXXI Giochi nazionali dializzati, con quattro atleti lucani pronti a scendere in campo come simboli di una nuova vita. L’evento, organizzato dall’Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto (Aned), non si limiterà alla semplice competizione agonistica, ma mira a trasformare lo sport in un megafono per la sensibilizzazione sulla donazione degli organi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, 4 atleti lucani sfidano il limite: lo sport che dona la vita

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Si svolgeranno a Bari i Giochi Nazionali dei Trapiantati e Dializzati. Quattro gli atleti lucani partecipanti.; A Bari i Giochi nazionali dei trapiantati e dializzati con quattro lucani.

A Bari i Giochi nazionali dei trapiantati e dializzati con quattro lucaniQuattro atleti lucani testimonial della cultura della donazione e del trapianto di organi. Saranno protagonisti, dall'1 al 3 maggio, al Centro universitario sportivo di Bari, dei XXXIV Giochi nazional ... ansa.it