Lindsey Vonn torna al centro dell’attenzione dopo la sua recente uscita pubblica. Da domenica mattina, i giornali di tutto il mondo ne parlano, confermando ancora una volta che la realtà dello sport degli atleti spesso si discosta dalla narrazione che ne viene fatta. La campionessa statunitense ha attirato l’interesse dei media, dimostrando come le storie di atleti di successo possano essere interpretate in modi diversi.

Da domenica mattina, sui principali giornali mondiali Lindsey Vonn è uno degli argomenti più trattati. È stata per distacco la principale protagonista delle Olimpiadi. Fuoriclasse assoluta, vera diva dello sci (più della Shiffrin, è più personaggio della Shiffrin), a 40 anni, dopo il ritiro, ha deciso di tornare sulle piste proprio per vincere un altro oro olimpico, oltre a quello conquistato a Vancouver nel 2010 in libera. Vonn è tornata alle gare lo scorso anno ed è bene ricordare che in Coppa del Mondo dal suo rientro ha vinto due volte (in discesa) e cinque altre volte è finita sul podio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lindsey Vonn è l’ennesima conferma che una cosa è lo sport degli atleti e un’altra è la narrazione che se ne fa

Lindsey Vonn ha appena vissuto un momento difficile durante gli allenamenti a poche settimane dall’inizio dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Lindsey Vonn finisce in barella e in elicottero dopo le Olimpiadi.

Argomenti discussi: Lindsey Vonn è caduta durante la discesa libera femminile di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Milano Cortina, brutta caduta per Vonn nella libera: cosa è successo; Lindsey Vonn e la capacità di rendere possibile l'impossibile; Caduta shock per Vonn a Cortina: frattura alla gamba sinistra, operata a Treviso.

