Lindsey Vonn è l’ennesima conferma che una cosa è lo sport degli atleti e un’altra è la narrazione che se ne fa
Lindsey Vonn torna al centro dell’attenzione dopo la sua recente uscita pubblica. Da domenica mattina, i giornali di tutto il mondo ne parlano, confermando ancora una volta che la realtà dello sport degli atleti spesso si discosta dalla narrazione che ne viene fatta. La campionessa statunitense ha attirato l’interesse dei media, dimostrando come le storie di atleti di successo possano essere interpretate in modi diversi.
Da domenica mattina, sui principali giornali mondiali Lindsey Vonn è uno degli argomenti più trattati. È stata per distacco la principale protagonista delle Olimpiadi. Fuoriclasse assoluta, vera diva dello sci (più della Shiffrin, è più personaggio della Shiffrin), a 40 anni, dopo il ritiro, ha deciso di tornare sulle piste proprio per vincere un altro oro olimpico, oltre a quello conquistato a Vancouver nel 2010 in libera. Vonn è tornata alle gare lo scorso anno ed è bene ricordare che in Coppa del Mondo dal suo rientro ha vinto due volte (in discesa) e cinque altre volte è finita sul podio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Come sta Lindsey Vonn. Il sogno olimpico e l’ultima discesa della regina che ha sfidato il tempoCi sono atleti che vincono e atleti che diventano mito. Lindsey Vonn, la Regina della Velocità, appartiene a questa seconda categoria. La sua storia non è solo un elenco di record, ma un’epopea di c ... msn.com
Lindsey Vonn, le prime parole dopo la caduta a Cortina: «Non è una fiaba, è la vita»Dall'ospedale di Treviso, dopo due operazioni per una frattura multipla alla tibia, Lindsey Vonn rompe il silenzio. La campionessa racconta la verità su quei maledetti 13 centimetri che hanno spezza ... iodonna.it
Una Lindsey Vonn a cuore aperto ha interrotto il silenzio per spiegare la sua situazione. Lo ha fatto da campionessa qual è con la calma e la saggezza dei forti. Un messaggio tanto forte quanto struggente. Conscia di quanto accade e senza rimorsi. Bisogna p - facebook.com facebook
Il messaggio di Lindsey #Vonn dopo l’incidente commuove il mondo: #Sinner e #Tamberi le rispondono così sui social x.com
