Bardasi ai sindaci | Fase di cambiamento per il servizio sanitario

L’Ausl di Piacenza ha annunciato che nel bilancio previsionale 2026 è riuscita a raggiungere il pareggio di bilancio, un risultato che non si verificava da diversi anni. In una nota, l’azienda sanitaria ha comunicato ai sindaci che si apre una nuova fase di cambiamento per il servizio sanitario locale. La notizia arriva a pochi giorni da altre dichiarazioni ufficiali riguardanti le future strategie di gestione e riorganizzazione del sistema sanitario regionale.

Come già annunciato nei giorni scorsi l’Ausl di Piacenza, nel bilancio previsionale 2026, è riuscita a raggiungere, al contrario degli ultimi anni, il pareggio di bilancio. Il dg Paola Bardasi ha rendicontato ai sindaci, in Conferenza sociosanitaria, la situazione economica dell’azienda. «Il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Servizio sanitario, nuove regole per consentire ai dipendenti di lavorare più vicino a casaLa giunta regionale aggiorna la disciplina della mobilità volontaria del personale del servizio sanitario e rafforza le regole per consentire ai... Leggi anche: Unipi per il Climate Day: "Alla Certosa coi sindaci per parlare del cambiamento climatico" Una raccolta di contenuti Martina Franca, terremoto in Giunta: il sindaco Palmisano avvia una fase di verifica politico-amministrativaMARTINA FRANCA - Il sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano ha reso noto l’avvio di un giro di consultazioni con le forze politiche di maggioranza per affrontare la crisi politica scaturita dal ... lagazzettadelmezzogiorno.it Pullman turistici, i sindaci: Bene lo stop, adesso la fase 2Rapallo – Parcheggi di interscambio ed un sistema di monitoraggio della loro occupazione: si profila con questi elementi la riorganizzazione dei flussi viabilistici turistici tra Rapallo, Santa ... ilsecoloxix.it