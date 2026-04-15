Unipi per il Climate Day | Alla Certosa coi sindaci per parlare del cambiamento climatico

In occasione del Climate Day organizzato dall’Alleanza Universitaria Europea Circle U., studenti, docenti e rappresentanti istituzionali si sono ritrovati presso la Certosa di Pisa per discutere di questioni legate al cambiamento climatico. L’evento ha visto la partecipazione di vari sindaci e figure pubbliche che hanno preso parte a incontri e dibattiti sui temi ambientali. La giornata si è svolta con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema e promuovere azioni condivise.

Pisa, 15 aprile 2026 - In occasione del Circle U. Climate Day, promosso dall’Alleanza Universitaria Europea Circle U. per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 9, l’Università di Pisa organizza un evento presso il Museo di Storia Naturale di Calci. L’iniziativa si propone come un momento di dialogo concreto tra il mondo della ricerca e gli attori del territorio – in particolare amministratoripubblici, tecnici e operatori locali – con l’obiettivo di affrontare insieme le sfide poste dal cambiamento climatico, soprattutto nelle aree più fragili e meno urbanizzate. La giornata, realizzata in.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unipi per il Climate Day: "Alla Certosa coi sindaci per parlare del cambiamento climatico" Notizie correlate Il climatologo Luca Mercalli alla V edizione del Master in cambiamento climatico di UnipiPisa, 21 gennaio 2026 - Sarà Luca Mercalli, climatologo tra i più autorevoli e riconoscibili del panorama italiano, volto noto della divulgazione... "M'illumino di meno", luci spente a palazzo Donini. La Regione aderisce alla campagna contro il cambiamento climaticoIn occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, in programma il 16 febbraio, anche la Regione... Tutti gli aggiornamenti 'Climate Day' al Museo di Storia Naturale di Calci: confronto sulle sfide del cambiamento climaticoL’incontro è rivolto a sindaci, amministratori locali e personale tecnico dei Comuni, soprattutto delle aree interne e più vulnerabili ... gonews.it #CaffèEuropeo | Education for Climate Day 2025: call per buone pratichePOTENZA – La Education for Climate Day 2025 (Giornata dell’Educazione per il Clima 2025), che quest’anno si terrà il 23 ottobre, è alla ricerca di buone pratiche nell’ambito dell’educazione al clima ... ivl24.it