Servizio sanitario nuove regole per consentire ai dipendenti di lavorare più vicino a casa

La giunta regionale ha approvato un aggiornamento delle norme sulla mobilità volontaria del personale sanitario, introducendo nuove regole che facilitano lo spostamento dei dipendenti verso sedi di lavoro più vicine alle loro abitazioni. Questo intervento si inserisce nel quadro delle misure adottate per rendere più flessibile la distribuzione delle risorse umane all’interno del sistema sanitario regionale. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a breve.

La giunta regionale aggiorna la disciplina della mobilità volontaria del personale del servizio sanitario e rafforza le regole per consentire ai dipendenti di cambiare sede di lavoro e avvicinarsi alla propria abitazione. Circa trecento ne potranno usufruire con il prossimo bando della campagna.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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