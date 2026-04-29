Nella giornata del 29 aprile 2026, i carabinieri hanno arrestato due persone a Gallarate, in provincia di Varese, con l’accusa di gestire un’attività di spaccio di cocaina. Le indagini hanno rivelato che, sotto l’aspetto di un normale salone di parrucchiere, si svolgeva un traffico di sostanze stupefacenti, con consegne a domicilio di capelli, barba e cocaina. Le forze dell’ordine hanno sequestrato droga e materiale utilizzato per il traffico.

Gallarate (Varese), 29 aprile 2026 – Dietro la vetrina di un barbiere si nascondeva un sistema di spaccio organizzato e capillare. Cocaina, hashish e marijuana venivano venduti come un servizio a domicilio, con consegne rapide direttamente a casa o nei luoghi di ritrovo dei clienti. Un’attività che si è interrotta con il blitz dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, che hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti cittadini marocchini. L’operazione, coordinata dal pubblico ministero Ciro Caramore e disposta dal gip Stefano Colombo, è il risultato di un anno di indagin i. Un lavoro lungo, fatto di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barba, capelli e coca a domicilio: parrucchieri spacciatori arrestati dai carabinieri

Notizie correlate

Droga e guida senza patente, fattorino "a domicilio" di coca denunciato dai carabinieriI carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 18enne catanese, ritenuto responsabile di...

Droga portata in auto a domicilio tra città e territorio: arrestati due giovani spacciatoriL'intervento della Polizia di Stato ha permesso di rinvenire 15 grammi di cocaina già suddivisi in 20 dosi pronte per la vendita, denaro in contanti...

Altri aggiornamenti

Barba, capelli e coca a domicilio: parrucchieri spacciatori arrestati dai carabinieriDietro alla vetrina di un anonimo barbershop agiva un’organizzazione di pusher marocchini che gestiva un vero e un vero e proprio market della droga con tanto di call center attivo h24 ... ilgiorno.it

Barba e capelli sempre al top: il rasoio elettrico Braun 11-in-1 è un affare con questo maxi scontoCon il rasoio elettrico barba e capelli Braun 11-in-1 hai lo strumento perfetto per regolare barba, capelli e rasare ogni area del tuo corpo. Approfitta dell'offerta Amazon per averlo a un prezzo ... ilrestodelcarlino.it