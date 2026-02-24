Droga portata in auto a domicilio tra città e territorio | arrestati due giovani spacciatori

Due giovani sono stati fermati mentre trasportavano droga tra Lecco e i paesi vicini. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di due spacciatori che consegnavano sostanze stupefacenti direttamente a domicilio. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato la droga nascosta nell’auto e hanno bloccato i due uomini prima che potessero continuare le consegne. La polizia prosegue le indagini per capire l’intera rete di distribuzione.

L'intervento della Polizia di Stato ha permesso di rinvenire 15 grammi di cocaina già suddivisi in 20 dosi pronte per la vendita, denaro in contanti e un bilancino di precisione A bordo di un’autovettura si spostavano tra Lecco e i comuni limitrofi per vendere droga. Una sorta di spaccio a domicilio scoperto e fermato dalla polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile di Lecco, nei giorni scorsi, hanno così tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini marocchini di 25 e 29 anni, regolari sul territorio nazionale. L’attività è scaturita dalla segnalazione di due soggetti che, a bordo di una macchina, si spostavano tra la città capoluogo e i comuni limitrofi per vendere sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Spacciavano droga a domicilio, denunciati due spacciatori a BarrieraDue uomini di 19 e 31 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Catania per aver spacciato droga a domicilio.

La droga a domicilio portata in auto e nascosta nelle mutande: arrestato 40enneUn uomo di 40 anni di Catania è stato arrestato dai carabinieri per aver gestito un’attività di spaccio con consegne a domicilio, nascondendo la droga nelle mutande e trasportandola in auto.

SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026

L'agente di polizia che lo scorso 26 gennaio ha sparato nel boschetto della droga è stato fermato questa mattina. La procura di Milano: "L'arma è stata portata e posta accanto al corpo in una fase successiva" - facebook.com facebook

