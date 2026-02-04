Bar frequentato da pregiudicati arriva la chiusura per 15 giorni

I carabinieri di Villa Literno hanno deciso di chiudere per 15 giorni un bar in via Guglielmo Marconi. Il motivo? troppi pregiudicati frequentano regolarmente il locale. La misura arriva dopo vari controlli e segnalazioni da parte della sicurezza pubblica. Ora, il bar resterà chiuso per due settimane, in attesa di verifiche più approfondite.

Troppi ‘pregiudicati’ in un bar a Villa Literno, in via Guglielmo Marconi e i carabinieri della locale stazione lo chiudono per 15 giorni. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), è scaturito da una serie di accurati.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Villa Literno

Ultime notizie su Villa Literno

