Bar e ristorazione L’estate chiama

Sono oltre 350 le posizioni aperte nel settore della ristorazione e dell'ospitalità in tutto il paese, tra cui figure come cuochi, pizzaioli, sommelier, barman, camerieri, pasticcieri e receptionist. Le opportunità riguardano diverse località nazionali, inclusa la regione Lombardia, e sono rivolte a chi cerca un impiego per la stagione estiva. Le offerte di lavoro sono pubblicate da vari datori di lavoro del settore.

Cuochi e pizzaioli, sommelier e barman, ma anche camerieri, pasticcieri e receptionist: sono oltre 350 le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale, anche in regione Lombardia, rivolte a chi è in cerca di lavoro per la prossima estate. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, il settore Ho.Re.Ca. (ospitalità e ristorazione) torna ad essere strategico, tanto più quest’anno, in cui si prevedono flussi turistici più intensi e meno viaggi verso l’estero. Per far fronte alle necessità occupazionali delle imprese italiane, Humangest, Agenzia per il lavoro del Gruppo SGB, annuncia il “ Career Time ”, una giornata di recruiting interamente dedicata al comparto ristorazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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