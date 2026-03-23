Ristorazione | 7.083 imprese in Bergamasca 78 chiusure in un anno giù le serrande per 482 bar

I servizi di ristorazione presenti in provincia al 31 dicembre 2025 sono 7.083. Rispetto all’anno precedente, dove erano attive 7.161 imprese, si contano 78 imprese in meno (-1,1%). Per la prima volta dopo la lunga ripresa post-pandemica, il calo non riguarda soltanto i bar, ma si estende anche alla ristorazione. Quanto all’andamento nel variegato mondo della ristorazione, dal bar al catering, da fine 2024 a fine 2025 si sono persi 54 servizi di bar (-1,8% su un totale di 2.950) e sono diminuiti di 20 insegne (-0,5%) anche i servizi di ristorazione, scesi a 3.687. Rimangono stabili i servizi di preparazione e fornitura pasti come mense, catering e banqueting, dark kitchen, che si attestano intorno alle 392 unità (-0,3%). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Topi e insetti, sequestrati 120 quintali di alimenti pericolosi in un anno: 16 chiusure in Bergamasca

Bilancio comunale e imprese, Confartigianato Taranto: “Accendere le serrande per riaccendere l’economia della città”Tarantini Time QuotidianoIl bilancio comunale può diventare la leva per rilanciare l’economia locale e sostenere il tessuto produttivo della città.