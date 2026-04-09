Ristorazione a 100 miliardi | banqueting vola bar in calo

Nel 2025, i consumi nel settore della ristorazione in Italia hanno raggiunto i 100 miliardi di euro, secondo i dati presentati dalla Fipe-Confcommercio. Tra le diverse aree del comparto, il banqueting registra una crescita significativa, mentre i bar mostrano una diminuzione delle attività. La situazione riflette un quadro articolato, con alcune categorie in espansione e altre in contrazione. I numeri sono stati diffusi a Roma il 9 aprile 2026.

Roma, giovedì 9 aprile 2026. I nuovi dati presentati oggi dalla Fipe-Confcommercio delineano un quadro complesso per il comparto della ristorazione in Italia, dove i consumi hanno raggiunto la soglia dei 100 miliardi di euro nel corso del 2025. Nonostante una crescita dello 0,5% rispetto all’anno precedente, il valore totale degli acquisti rimane sensibilmente più basso, con un calo del 5,4%, se confrontato con i volumi registrati prima dell’emergenza pandemica. Il settore mostra segni di resistenza con un valore aggiunto che si è incrementato dello 0,5% arrivando a 59,3 miliardi di euro, ma le dinamiche interne rivelano squilibri profondi tra le diverse tipologie di attività e una gestione del personale sempre più complicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ristorazione a 100 miliardi: banqueting vola, bar in calo Leggi anche: Ristorazione: 7.083 imprese in Bergamasca, 78 chiusure in un anno, giù le serrande per 482 bar Leggi anche: Sir acquisisce il 100% di SerCar: nasce una realtà da 70 milioni di euro nel settore della ristorazione collettiva Temi più discussi: Rapporto Ristorazione: i consumi salgono a quota 100 miliardi e il valore aggiunto segna +0,5%; Unilever cede il food a McCormick, operazione da 15,7 miliardi di dollari; Recensioni false, verso l’entrata in vigore delle nuove regole (ma mancano le linee guida); Tradizione e qualità in etichetta valgono 3,4 miliardi. Ristorazione, nel 2025 i consumi salgono a 100 miliardi ma restano sotto il livello pre covidIl rapporto Fipe-Confcommercio evidenzia una crescita dello 0,5% sul 2024, con oltre 324 mila imprese attive (-1%). Una su due dichiara di avere difficoltà nel reperimento del personale. Prezzi saliti ... milanofinanza.it Ristorazione: Consumi a quota 100 miliardi di euro. In calo imprese e lavoratori dipendentiIl Rapporto di FIPE-Confcommercio: cresce il valore aggiunto (59,3 miliardi di euro, +0,5% sul 2024), ma la produttività rimane il tallone d'Achille. Flessione per i numeri di imprese (-1%) e personal ... teleborsa.it La Consulta dei CIV: "Anche sulla ristorazione è necessario mantenere un equilibrio coerente con il contesto urbano e commerciale esistente" - facebook.com facebook È finalmente in vigore la legge sulle piccole e medie imprese. Al suo interno ci sono le nuove modalità per postare una recensione online legata al turismo e alla ristorazione. Ma ci vorrà tempo per le linee guida, tra influencer e social network x.com